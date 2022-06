Bez podwyżek na Teneryfie. "Obiad z winem dla rodziny za 35 euro"

- Ceny na Teneryfie nie zmieniły się w stosunku do roku poprzedniego - powiedziała w programie "Newsroom WP" Małgorzata Ceglarska, agent nieruchomości na Teneryfie. – Inflacja w Hiszpanii jest dość wysoka i trzeba liczyć się np. z podwyżkami cen paliw. Wyspa jest jednak mała, więc za dużo tego paliwa do baku nie trzeba wlewać. Ceny w restauracjach także się nie zmieniły, jest tak samo jak przed pandemią. Jeśli chodzi o ceny noclegów na wyspie, to jeśli szukamy miejsca w prywatnej willi z basenem, którą mamy tylko na potrzeby rodziny czy pary, musimy się liczyć z ceną 2 tys. euro za tydzień. Jeśli szukamy miejsca blisko plaży, ale bez luksusów, w przyzwoitych warunkach, znajdziemy nocleg w przedziale 50-80 euro za noc. Jeśli chodzi o gastronomię, mamy zarówno wykwintne restauracje, jak i małe bary. Można zjeść posiłek dla całej rodziny za 35 euro z lokalnym winem.

