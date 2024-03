Bez tego nie sprzedasz domu lub mieszkania. Nowy obowiązek

Ministerstwo wyjaśniło, że UE ma zamiar wprowadzić tzw. paszporty renowacji. Są to dokumenty wskazujące aktualny stan techniczny budynku oraz potencjalne usprawnienia dostępne dzięki modernizacji. Paszporty te mają być dobrowolne, jednak Polska sprzeciwia się nawet ich dobrowolnemu wprowadzeniu, zauważając ich podobieństwo do istniejących świadectw energetycznych, co w ocenie Ministerstwa może powodować nieporozumienia.