Ostatnie święta z tanią czekoladą. Dlatego od czerwca będzie drożej

Kakao jest najdroższe od 46 lat - alarmują producenci słodyczy. Tylko w ostatnim roku cena głównego składnika czekolad poszła w górę o 70 proc. Część firm nie ukrywa, że konsumentów czekają podwyżki i to jeszcze w tym roku. Reszta może przygotować na klientów szereg "pułapek". Zdaniem Krzysztofa Stypułkowskiego nie mamy jednak do czynienia z anomalią. - Przyzwyczailiśmy się do niskich cen czekolad, a one były po prostu za tanie - wskazuje ekspert.