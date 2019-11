Bez wiz do USA. To dziś jest ten dzień

W poniedziałek o 12:15 z lotniska Chopina w Warszawie odleci samolot do Miami. Teoretycznie po raz pierwszy na pokładzie pojawią się pasażerowie, którzy nie mają wizy do USA. To bowiem pierwszy dzień, gdy Polska jest członkiem ruchu bezwizowego.

W poniedziałek na pokładach samolotów LOT do Miami, Nowego Jorku czy Los Angeles mogą już pojawić się pasażerowie bez wiz w paszportach (WP.PL)

11 listopada to data dla Polski wyjątkowa. Od tego roku - podwójnie. Po kilkudziesięciu latach starań, obecności wojsk USA w Polsce, wysyłania polskich żołnierzy do Iraku, kupowania przez polskie rządy amerykańskiego sprzętu wojskowego i masowych wniosków wizowych - w końcu się udało.

Odsetek odmów spadł poniżej 3 procent. Dzięki Polakom, którzy składali poprawne wnioski wizowe, pozostali będą mogli uniknąć tego obowiązku.

Być może pierwsi z nich pojawią się już na pokładzie maszyny PLL LOT lecącej do Miami. Albo 5 minut później podczas rejsu z Warszawy do Nowego Jorku. Ewentualnie po południu, gdy wystartuje samolot do Los Angeles.

Do tej pory nikt rozważny do samolotu za Ocean nie wsiadał bez wklejonej do paszportu wizy do Stanów Zjednoczonych. Tej wywalczonej w amerykańskiej ambasadzie, która kosztowała 600 złotych. Było bowiem wiadomo, że bez niej nikt na terytorium USA nie wjedzie i zostanie zawrócony do Polski.

Teraz wystarczy wypełnić formularz w sieci. Niezbędne jest bowiem dostarczenie informacji do ESTA, czyli Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży. Aby rozpocząć procedurę trzeba wejść na stronę systemu.

Nie warto tego zostawiać na ostatnią chwilę. Amerykanie żądają, żeby wypełnić aplikację przynajmniej 72 godziny przed podróżą. Dlatego nie wystarczy wypełnić formularza dziś, by polecieć tego samego dnia. Trzeba będzie odczekać.

Samo wypełnienie aplikacji powinno potrwać 15-20 minut. Odpowiedzi trzeba udzielać po angielsku.

Bez wiz do USA. O co trzeba zadbać?

Przed przystąpieniem do wypełniania aplikacji, warto się upewnić, że mamy paszport biometryczny. Jego skan trzeba będzie wgrać do sytemu. Paszport musi być też ważny przynajmniej pół roku dłużej niż planowana data powrotu.

Będziemy też musieli zapłacić 14 dolarów (ok. 54 zł) za wypełnienie wniosku. Można to zrobić za pomocą kart kredytowych lub płatniczych MasterCard, VISA, American Express bądź Discover. Inną opcją jest zapłacenie tej kwoty poprzez system PayPal.

Film, który pokazuje, jak wypełniać aplikację

Amerykańskie służby żądają wielu informacji, które trzeba podać w aplikacji. Oczywiście trzeba podać nazwisko, wiek, płeć, adres oraz miejsce urodzenia. Niezbędne będą też dane dotyczące paszportu, w tym data jego wydania. Ale to nie wszystko. Trzeba również podać:

- Imiona oraz nazwiska obojga rodziców

- Jeśli jesteśmy zatrudnieni - szczegółowe dane pracodawcy, wraz z adresem i danymi kontaktowymi

Co ciekawe, w aplikacji jest miejsce na podanie namiarów na swoje konto w którymś z serwisów społecznościowych. To jednak nie jest pole obowiązkowe.

Więcej szczegółów na temat tego, jak wypełnić wniosek, podawaliśmy już w naszym serwisie w weekend.