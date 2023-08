Bezpłatne projekty domów jeszcze w tym roku. Trwa dopinanie szczegółów

Do dyspozycji są już projekty mniejszych domów

To już trzeci ogłoszony przez GUNB konkurs, dzięki któremu Polacy będą mogli skorzystać z bezpłatnych projektów domów. Na stronie GUNB są już dostępne 72 bezpłatne projekty domów do 70 m kw. i 11 projektów domów rekreacyjnych, których górna granica metrażu to również 70 metrów.