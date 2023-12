Bezpłatny przejazd autostradą. "Na podstawie biletu zerowego"

Prawo do bezpłatnego przejazdu autostradą A1 na odcinku Gdańsk-Toruń będzie przysługiwać na podstawie tzw. biletu zerowego - poinformowało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Infrastruktury. We wtorek rząd przyjął uchwałę dotyczącą bezpłatnego przejazdu A1.