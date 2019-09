Biedronka ma duże ambicje, ale nie przestanie być dyskontem

Biedronka to sklep plasujący się między dyskontem a supermarketem. Choć to dziś zupełnie inny sklep niż jeszcze kilkanaście lat temu, to nie wydaje się, by miała ambicje stać się sklepem z kategorii premium. Przykład sieci, które chciały być delikatesami, pokazuje, że to bardzo ryzykowne.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Biedronka modernizuje sklepy i wprowadza produkty premium, ale dyskontem być nie przestanie. (East News)

- Jeśli by porównać Biedronkę sprzed 20 lat i obecną, to okazałoby się, że to dwa zupełnie różne sklepy. Tamta Biedronka to był typowy dyskont. Obecnie, sieć nie rezygnuje z percepcji niższej ceny, ale też wprowadza szerszą ofertę – mówi w rozmowie z serwisem "Dla Handlu" Piotr Bogusz, analityk DM mBanku.

Sieć w ostatnich latach wiele zrobiła, by stać się sklepem "pierwszego wyboru" zarówno dla tych, dla których ważna jest niska cena produktów, jak i tych, którzy cenią sobie jakość obsługi i szeroki dostęp do różnych towarów. Działaniami mającymi nadać "Biedronce" cechy premium jest przejęcie kilku placówek od Piotra i Pawła, z których większość zlokalizowana jest w centrach handlowych.

W efekcie różnych zabiegów – np. oferowania droższych produktów bio, Biedronka jest dziś sytuowana pomiędzy dyskontem a supermarketem.

Obejrzyj: Zakaz handlu w niedziele. Ucierpiały sklepy z wyposażeniem i budowlane

Nie wszystkie działania mające sprawić, że Biedronka będzie bardziej ekskluzywna, się powiodły. Sieć testowała samodzielne stoiska z wędlinami i mięsem, w których towar podawał sprzedawca. Generują one jednak dodatkowe koszty i nie przyjęły się.

Eksperci wątpią, by poza odświeżaniem wizerunku i wprowadzaniem elementów obecnych w sieciach delikatesowych, Biedronka chciała wejść głębiej w segment premium.

Piotr Bogusz zauważył, że jak dotąd, żadna z typowo delikatesowych sieci nie przetrwała na polskim rynku. Dodał, że Polacy stają się coraz bogatsi i dostosowuje ofertę do naszych portfeli.

- Do sklepów Biedronki wchodzą niektóre produkty, dotąd obecne w supermarketach i hipermarketach. Sieć inwestuje w ofertę warzyw i owoców, wprowadza półkę ekologiczną. Biedronka jest liderem i nie tylko podąża za trendami, ale także je kształtuje.