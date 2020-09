Biedronka organizuje weekendową promocję. Podwojono liczbę naklejek

Biedronka organizuje weekendową promocję. Dwa razy więcej naklejek

Biedronka: 19 i 20 września ta liczba naklejek się podwaja – do zgarnięcia będzie zatem aż 10 dodatkowych naklejek:

Fajniakowe naklejki zbierać można do 18 listopada br., jednak już teraz warto skorzystać z okazji i podwoić swoje szanse w sobotę, robiąc zakupy w sklepach sieci Biedronka.

Sieć biedronka informuje jednocześnie, że także w niedzielę, 20 września, klienci mogą zamówić zakupy do domu i również otrzymać za nie podwójną liczbę naklejek.

Biedronka to sieć sklepów należąca do spółki akcyjnej Jerónimo Martins Polska, której właścicielem jest portugalskie konsorcjum Jerónimo Martins. Biedronka generuje 65 proc. dochodów JMP. Pod względem liczby sklepów jest to największa sieć handlowa w Polsce.