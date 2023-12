Biedronka podnosi pensje. Oto ile płaci popularna sieć sklepów

Podwyżki w Biedronce. Kwoty

Jakie konkretne zmiany czekają pracowników Biedronki w zakresie wynagrodzeń? Sprzedawca-kasjer, który dopiero rozpoczyna swoją pracę w sieci, może liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 4700 zł do 5050 zł brutto od stycznia 2024 r. Jeśli natomiast ma on staż powyżej trzech lat, jego wynagrodzenie wyniesie od 4850 zł do 5300 zł brutto. Oznacza to, że kasjer-sprzedawca, który dopiero zaczyna pracę na pełen etat i ma najkrótszy staż, otrzyma podwyżkę wynoszącą 18 proc.