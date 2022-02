Biedronka przyspiesza podwyżki. Zwykle robiła to dopiero na wiosnę

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach niemenedżerskich i część współpracowników sieci otrzymało specjalne rabaty w wysokości do 1000 złotych do wykorzystania podczas zakupów w Biedronce. Dodatkowo pracownicy dostali też, jak co roku, dodatkowe zasilenia finansowe w postaci specjalnych e-kodów zamiast dotychczasowych kart przedpłaconych.