Zarobki w marketach idą w górę. Tyle zarabia się w Biedronce, Lidlu czy Kauflandzie

Ile zarobisz w dyskoncie?

Pierwsza o zmianach poinformowała Biedronka. Pracownicy sklepów i centrów dystrybucyjnych otrzymają od 200 do 250 zł brutto więcej. Tym samym pensje w sieci będą na poziomie 3460 zł brutto (początkujący kasjer) - 5100 zł brutto (początkujący kierownik sklepu). Co ciekawe, choć decyzję o podwyżkach podjęły również inne sieci handlowe, większość z nich nie chce doprecyzować, ile one wyniosą.