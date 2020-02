Biedronka rozda paczki świeżo upieczonym rodzicom. Wiemy, co znajdziesz w środku

Twoja rodzina się powiększyła o malucha lub oczekujesz wkrótce jego nadejścia na świat? Biedronka, firma Dada oraz Poczta Polska przygotowały wspólnie dla ciebie prezent. Wiemy, co znajdziesz w środku.

"Cieszymy się, że Wasz Maluszek jest już na świecie. Teraz czekają Was dni pełne nowości, odkryć, zachwytów i wielkiego szczęścia" - rozpoczyna swój list do świeżo upieczonych rodziców firma Dada.

Razem z Biedronką oraz Pocztą Polską przygotowała wspólnie akcję "Paczka powitalna Dada" , dzięki której trafi do nich darmowy zestaw do opieki nad noworodkiem.

Na stronie producenta znajduje się informacja, że paczka pieluszek kosztuje 23,99 złotych. Chusteczki w Biedronce z kolei mają cenę 9 gr za sztukę. Oznacza to, że za to samo opakowanie musielibyśmy zapłacić 5,76 złotych. Zaś cena patyczków higienicznych waha się od 2,50 do nawet 4 złotych.