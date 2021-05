Biedronka rusza z nową promocją. Przez cały maj akcja "Oszczędzaj połowę"

Na początku (we wtorek 4 maja i środę 5 maja) o połowę taniej będzie można kupić wszystkie pakowane parówki, wszystkie świeże pomidory i żele pod prysznic Dove. W każdym tygodniu oferta będzie się zmieniała, będzie się to rozkładało na 3 oferty od poniedziałku do środy oraz 3 kolejne od czwartku do soboty.