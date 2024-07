Nowy produkt w Biedronce. Tak sieć chce pomagać Beskidzkim

Lawina wsparcia

Po pożarze przedstawiciele firmy Aksam szybko zapowiedzieli, że zwolnień nie będzie i że załoga dostanie pełne wynagrodzenie, choć będzie pracować mniej - bo zmniejszyły się moce produkcyjne. To z tego powodu (jak również faktu, że Aksam to firma polska) w sieci szybko pojawiły wyrazy wsparcia, płynące do firmy z różnych stron, i apele o kupowanie produktów Aksamu. Chęć pomocy w odbudowie strawionych pożarem zakładów ogłosiły marki, internauci, a nawet politycy.