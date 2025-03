"Nie będą mieli do czego wracać". To oni zastępują Ukraińców w Polsce

Maria Glinka, WP Finanse: Pracownicy z Azji zastąpią pracowników z Ukrainy?

Michał Solecki, prezes Worksol Group: Moim zdaniem już zastępują. Od pracowników z Ukrainy często można było usłyszeć: "zobaczymy, kto będzie na was pracować, jak wyjedziemy". Rynek nie lubi próżni i uzupełnili ją pracownicy z Azji i Ameryki Płd.

Jeśli skończy się wojna w Ukrainie, a wraz z nią wszystkie programy, które pozwalały podejmować pracę na Zachodzie i będą musieli wracać, to moim zdaniem nikt nie zwolni pracownika z Azji czy Kolumbii, żeby zrobić miejsce dla Ukraińca. Nie będą mieli do czego wracać, będą musieli zaczynać wszystko od nowa.

Już wracają?

Wielu Ukraińców chciało wracać z Kanady czy z Holandii, przyjęliśmy paru z nich. Rzeczywistość pokazała, że w Holandii przy pensji 7 tys. zł i odliczeniu kosztów zakwaterowania nie mogą odłożyć więcej pieniędzy niż w Polsce, gdzie zarabiali 5 tys. zł.

Kiedy rozpoczął się boom w rekrutowaniu pracowników z Azji i Ameryki Południowej?

Polskie firmy zaczęły się interesować osobami z Azji w 2019 r., kiedy zauważyły, że pracowników z Ukrainy i Białorusi jest za mało i wymagają coraz więcej. Niektórych prac nie chcieli już wykonywać, więc firmy poszły w stronę Azjatów. Jako pierwsi przyjechali do nas Filipińczycy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ile zaoszczędzisz w 2025 roku? Sonda o trendzie No Buy

Jaki wpływ na ten trend miał wybuch wojny w Ukrainie?

Ogromny. Ta sytuacja uderzyła podwójnie w firmy, które zatrudniają cudzoziemców. Na początku niektórzy myśleli, że mieszkańcy Ukrainy uciekną i będziemy mieli bardzo dużo pracowników. Okazało się odwrotnie.

W związku z wojną państwa zachodnie UE, USA czy Kanada stworzyły programy dla uchodźców z Ukrainy, które dają im możliwość podejmowania pracy bez zezwolenia na pracę. Mężczyźni, którzy od kilku lat pracowali w Polsce, zaczęli wyjeżdżać. Wystarczy mieć paszport ukraiński, nie trzeba udowadniać, że wyjechało się z Ukrainy.

A jak sytuacja wygląda u was? Zatrudniacie więcej Ukraińców czy obywateli innych państw?

Na początku, kiedy zatrudnialiśmy 500 osób, Ukraińcy stanowili 95 proc. Obecnie mamy na pokładzie około 1 tys. osób, ale nasi wschodni sąsiedzi odpowiadają za 8-9 proc. (około 90 osób). 900 osób zatrudniamy z Azji, pracowników z Kolumbii mamy 300, z Indonezji – ponad 200, a z Filipin - około 100-150. Dodatkowo zatrudniamy obywateli Wietnamu, Tajlandii i dwóch Chińczyków. Pracownicy z Azji wypychają pracowników z Ukrainy w strukturze naszej firmy.

Czy faktycznie pracownicy z Azji są chętni do wykonywania tych prostych prac, którymi już nie chcieli trudnić się Ukraińcy?

Najczęściej przyjeżdżają osoby niewykwalifikowane, więc interesuje ich każda praca produkcyjna. Mamy wielu pracowników w fabrykach mebli. Popularna jest też branża metalowa, zatrudniamy m.in. spawaczy, monterów, ślusarzy czy osoby zajmujące się izolacją rurociągów, bo realizujemy projekty przemysłowe i energetyczne.

Jak sobie radzą?

Dość szybko się uczą. Jeżeli praca nie wymaga kwalifikacji, to w pół roku są w stanie nabyć odpowiednie umiejętności.

Czy bariera językowa jest dużym problemem?

To zależy od stanowiska pracy. Kelnerem czy recepcjonistką nie zostanie osoba bez znajomości języka polskiego. Inaczej na produkcji, gdzie nie jest to wymóg konieczny. Południowcy są bardzo ekspresyjni i dogadują się bez problemu samymi gestami.

Jak kształtują się zarobki cudzoziemców?

Indonezyjczycy i Filipińczycy są świetni w pracach manualnych i potrafią sprawnie składać różne elementy. Osiągają nawet 200 proc. normy wydajności. Jeśli za 100 proc. normy dostają np. 5 tys. zł netto, to przy 200 proc. normy zarabiają 10 tys. zł netto. Takich pracowników mamy kilkunastu.

Cudzoziemcy zarabiają średnio około 10 proc. więcej niż płaca minimalna, ale ogólnie zasady są takie same, jak dla wszystkich, w tym polskich pracowników. Zatrudnianie cudzoziemca nie może być sposobem na obniżanie kosztów zatrudnienia. To jest jedynie metoda na uzupełnienie braków kadrowych.

Z czego wynikają te braki?

Demografia jest katastrofalna. Nie ma komu pracować i będzie coraz gorzej, bo osiągnęliśmy już limit populacji, która pracuje. Średnio na dwóch emerytów przypada jeden pracujący, więc musimy otwierać się na cudzoziemców.

To jedyne wyjście, żeby zapobiec katastrofie demograficznej?

Jeżeli gospodarka ma się rozwijać i zamówień ma być więcej, to firmy muszą albo zwiększyć zatrudnienie cudzoziemców, albo postawić na automatyzację. Innego wyjścia nie ma, ale nie wszystko można zautomatyzować.

Czyli uważa pan, że cudzoziemców z Azji i Ameryki Płd. będzie w Polsce jeszcze więcej?

Ich liczba rośnie i będzie rosła, ale trzeba zrozumieć też tych, którzy sobie z tym nie radzą. Dla mieszkańców małych miejscowości czy osób starszych może to być duże zdziwienie, bo jeszcze 5 lat temu nie widzieli cudzoziemców na ulicach. Niektórzy nie potrafią się do tego dostosować.

Co należałoby z tym zrobić?

Myślę, że państwo powinno inwestować więcej środków w asymilację i organizację wydarzeń, które połączą społeczeństwo z cudzoziemcami. Trzeba też głośno mówić o tym, że większość cudzoziemców to migranci pracujący, a nie uchodźcy, których opłacamy z własnych podatków.

Jeśli dla kogoś zagrożeniem na rynku pracy jest Kolumbijczyk, który nie mówi po polsku, to powinien zastanowić się, jakim jest pracownikiem.

A na czym polega rekrutacja takich pracowników?

Wystawiamy ogłoszenia w mediach społecznościowych i chętni aplikują. Co trzeci pracownik decyduje się na wizytę w jednym z naszych lokalnych biur, większość preferuje kontakt zdalny.

Ile trwa taka rekrutacja?

Bardzo długo. Jest problem z rekrutowaniem pracowników z Azji i Ameryki Płd. przez niewydolność polskiego systemu konsularnego i nowej polityki migracyjnej. Obecnie czas oczekiwania to średnio 1,5 roku.

Dlaczego tak długo?

Samo uzyskanie zezwolenia na pracę zajmuje co najmniej 2-3 miesięce, choć kodeks postępowania administracyjnego nakazuje wydać je w ciągu 30 dni. Ten dokument pozwala zarejestrować się w polskim konsulacie w celu uzyskania wizy. Jak wiemy przez aferę wizową, ilość zezwoleń na pracę w obiegu była zbyt duża, bo pojawiły się firmy, które nimi handlowały.

Jak obecnie wyglądają procedury?

System jest reformowany, ale na razie tylko w teorii. Polskie konsulaty nie są w stanie przyjąć tyle wniosków, ile napływa. Cudzoziemiec rejestruje się do systemu i potem odbywa się losowanie. Dla przykładu: z 50 tys. zarejestrowanych w New Delhi czy na Filipinach 50 zostanie zaproszonych na wizytę do konsulatu 3-4 razy w tygodniu, a nowych wniosków ciągle przybywa. To powoduje że potrzeba naprawdę bardzo wiele czasu, aby wszyscy zostali obsłużeni.

To na czym mają polegać zmiany?

Po reformie ma być trudniej uzyskać ten dokument, żeby zmniejszyć ich liczbę w obiegu. Selekcja ma przebiegać bardziej na etapie Polski. Ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców została przegłosowana przez Sejm i trafiła do Senatu, więc czekamy aż będzie to lepiej uregulowane. Firmy działające legalnie potrzebują zmian, żeby wykluczyć pośredników i cwaniaków, którzy handlują dokumentami i blokują miejsca.

System zaczyna się powoli oczyszczać i procedury przebiegają szybciej, ale mamy inny problem - masowo wydawane są odmowy.

Dlaczego?

Jest 10 powodów, dla których może konsul odmówić wydania wizy. Są oznaczone konkretnymi numerami. Najczęściej wybiera ten, który wskazuje, że jest wysoce prawdopodobne, że zamiar pobytu cudzoziemca nie jest zgodny z tym, co zadeklarował. Przez to nie dostaje wizy, ale teraz to leci hurtowo.

Bardzo utrudnia wam to pracę?

To jest dla nas duży problem, bo mamy podpisane kontrakty na strategiczne inwestycje w Polsce. Przy projekcie, w ramach którego ma powstać 400 wagonów dla PKP Intercity, brakuje około 100-150 spawaczy. Jeden pracownik z Indii dostał wizę, kilku kolejnych nie. Liczy się jakaś niezrozumiała statystyka, że konsul musi odrzucić 80 proc. ludzi, żeby nie musiał się tłumaczyć, dlaczego wydał tak dużo wiz.

W ramach zmian cudzoziemcy pracujący dla firm strategicznych z punktu widzenia państwa mają dostawać wizy w pierwszej kolejności. Pokazywałem więc umowy, że chodzi o naprawdę ważne projekty, ale to na razie nie ma znaczenia. Jesteśmy na etapie pewnych zmian, ale nie zostały jeszcze wdrożone.

A co do trudności, to jakie problemy napotykają sami pracownicy z Azji i Ameryki Płd.?

Codziennie wielu cudzoziemców z Ameryki Płd. czy też Azji dzwoni do naszej firmy z informacją, że stracili pracę i chcieliby jak najszybciej podjąć nową.

Mimo tego że posiadam dla nich oferty pracy dla nich, to jednak nie mogę ich zatrudnić. Jest to możliwe dopiero po uzyskaniu przez nich nowego zezwolenia na pracę, a na ten dokument czeka się w Polsce od trzech do nawet sześciu miesięcy. Przez ten czas cudzoziemiec nie może podejmować legalnej pracy w Polsce. Oznacza to, że nie ma ubezpieczenia zdrowotnego ani oficjalnego źródła dochodu. Często takie osoby są przyparte do ściany i podejmują pracę byle gdzie, nawet nielegalnie, aby nie stracić źródeł dochodu pozwalających im się utrzymać w Polsce.

Wydając tak długo ten dokument, państwo polskie łamie nie tylko kodeks postępowania administracyjnego, lecz także podstawowe prawa człowieka.

Co do zmian w prawie - jak ocenia pan przepisy, nad którymi pracuje rząd? Zgodnie z nimi agencje, które kierują cudzoziemca do innego podmiotu, będą musiały zatrudnić go na umowie o pracę.

To jest pozytywna dyskryminacja. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, że do agencji przychodzi Ukrainiec i wychodzi z kwitkiem, bo firma nie chce mu dać umowy o pracę. Woli na to samo miejsce wziąć Polaka, bo jego będzie mogła zatrudnić na umowę zlecenie. Problem z tymi przepisami polega na tym, że zawsze o rodzaju umowy decydował jej charakter, a nie narodowość.