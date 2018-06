Biedronka takiej oferty jeszcze nie miała. Robisz zakupy i oglądasz reprezentację

Chcesz obejrzeć mecz Polski na mundialu na stadionie PGE Narodowym? Żaden problem. Klienci Biedronki będą mogli kupić bilety do Narodowej Strefy Kibica z 50 proc. rabatem. Warunek? Trzeba zrobić zakupy za co najmniej 50 zł w jednym z ok. 200 sklepów w Warszawie i okolicach. Podobnych piłkarskich promocji jest więcej.

W Biedronce jednorazowo trzeba wydać 50 zł. (WP.PL)

Takiej oferty jeszcze nie było. Sklepy spożywcze sprzedawały i płyty winylowe, i drzwi wejściowe, a nawet meble. Na pomysł sprzedaży biletów nie wpadł jeszcze nikt. Kilka dni temu Biedronka przełamała i tę granice. W swoich sklepach dystrybuuje specjalne vouchery. Dzięki nim klienci-kibice mogą za pół ceny kupić bilety do Narodowej Strefy Kibica.

Co to takiego? Na PGE Narodowym tym razem piłkarzy będzie można obejrzeć nie na murawie, a na olbrzymich telebimach. Stadion zamienić ma się w wielką strefę kibica, na której kilkadziesiąt tysięcy ludzi będzie mogło obserwować jak - miejmy nadzieję - polska reprezentacja ogrywa Senegal podczas swojego pierwszego meczu na rosyjskim mundialu.

W sumie dla klientów Biedronki przygotowanych jest 60 tysięcy biletów. Promocja trwa tylko do soboty 16 czerwca w Warszawie i 41 okolicznych miejscowościach. W sklepach przy kasach porozkładano specjalne ulotki promujące akcję już 8 czerwca. Bilety na podstawie kodu z vouchera będzie można odbierać w sklepie internetowym PGE Narodowego.

– Jesteśmy przekonani, że nasi klienci podczas codziennych zakupów pomyślą nie tylko o pieczywie i owocach, ale również o nabyciu kodów, które w prosty sposób wymienią na tańsze bilety – deklaruje Marek Badowski, szef marketingu Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka.

Organizatorzy liczą, że na wspólnym oglądaniu transmisji meczu Polski z Senegalem 19 czerwca na PGE Narodowym pojawi się nawet 70 tysięcy osób. Bilety w normalnej dystrybucji kosztują od 10 do 30 zł w zależności od sektora. To one są objęte promocją w Biedronce. Stadion Narodowy sprzedaje jednak bilety do strefy VIP za 249 zł Tam wejściówek pozostało już jednak niewiele.

Aby można było dostać taniej wejściówkę do Narodowej Strefy Kibica - a więc w cenie od 5 do 15 zł - trzeba zrobić zakupy za minimum 50 zł. To daje prawo do kupna nawet 10 biletów po obniżonej cenie. Warunki nie są więc wygórowane. Trzeba jednak pamiętać, że akcja dotyczy tylko placówek warszawskich i z ościennych miejscowości.

Sieć zastrzega, że standardowo wyłączone z promocji będą takie artykuły jak alkohole mocne, papierosy czy mleka . Oferta Biedronki jest szczególna tym bardziej, że pula biletów dostępnych w systemie rezerwacyjnym PGE Narodowego została wyprzedana w 36 godzin.

– Spodziewaliśmy się bardzo dużego zainteresowania biletami, dlatego zdecydowaliśmy się wypuszczać je do sprzedaży w transzach, aby dać wszystkim miłośnikom piłki nożnej równe szanse na wejście do Narodowej Strefy Kibica - mówi Alicja Omięcka, prezes PGE Narodowego.

Sklepy promują się na mundialu

Zainteresowanie Biedronki meczami Polaków wynika z tego, że, już od 8 lat jest oficjalnym sponsorem piłkarskiej reprezentacji. Podobnie promują się też inni sponsorzy kadry, ale nie tylko oni.

Lotos - on także wykłada pieniądze na naszą piłkarską drużynę - za każde kupione 25 litrów paliwa lub 15 zł wydane na stacji przyznaje naklejkę. Jeśli zbierzemy ich sześć, to koszulkę kibica dostaniemy za 15 złotych. A jeśli zdobędziemy ich 10, to za koszulkę zapłacimy tylko 3 złote. Promocja trwa do 17 lipca.

Gorszy nie chce być Orlen. Choć sponsoruje inne sporty, to i przy mundialu chce zarobić. Największa polska rafineria i sieć stacji paliw także rozdaje naklejki. Po zebraniu minimum pięciu i dopłaceniu 35 zł dostaniemy piłkę. Im więcej naklejek, tym mniej pieniędzy musimy wydać. Promocja kończy się dopiero 5 sierpnia.

Sporym echem odbiła się promocja sieci MediaMarkt. Sieć obiecała zwrot za zakupy elektroniki, jeśli... polska drużyna dotrze przynajmniej do półfinału rosyjskiego mundialu. Promocja dotyczyła tylko zakupów zrobionych od 4 do 8 czerwca.

Akcja musiała być udana, bo bliźniaczą przygotował Neonet. Jeśli nasi wejdą do półfinału, to sieć odda połowę pieniędzy za telewizory kupione w dniach 24 maja – 13 czerwca. W promocji są raczej droższe modele telewizorów.

Bardzo nietypową promocję przygotowała sieć odzieżowa Reserved. Popularna sieciówka przygotowała specjalny model mundialowej koszulki. T-shirt pozwoli wyrazić zarówno radość jak i ewentualne niezadowolenie z wyników Polaków.

Propozycja Reserved to bowiem dwustronna koszulka – z jednej strony znajdziemy na nim napis "Polska mistrzem świata", z drugiej zaś "Polacy nic się nie stało". Mundialowa koszulka kosztuje 49,99 zł.