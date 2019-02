Biedronka z nowym sklepem w Gdańsku. Wszystko tańsze nawet o 80 proc.

To nie jest kolejny typowy sklep sieci dyskontów Biedronka. W outlecie przy ulicy Rakoczego 17 można kupić sprzęt RTV i AGD, a także kosmetyki i chemię gospodarczą. Wszystko mocno przecenione.

W ofercie, która obowiązuje od 14 do 20 lutego, jest też żelazko parowe Hoffen w cenie 29,99 zł (25 proc. taniej) czy wycieraczki samochodowe (26 proc. taniej – 6,99 zł/szt.), a także zabawki dla dzieci – np. tablica drewniana z cyferkami i literkami w cenie 24,99 zł (58 proc. taniej) oraz tekstylia, np. body niemowlęce z rabatem 50 proc. (9,99zł/szt.).

Sklep przy ulicy Rakoczego 17 Gdańsku będzie otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-19:00, a w niedziele handlowe od godz. 9:00 do 16:00. Nowy przeceniony asortyment będzie się pojawiać co tydzień.