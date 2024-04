Biedronka zmienia godziny otwarcia przed majówką. Oto szczegóły

Sieć ogłosiła również, że w trakcie długiego tygodnia w sklepach zostanie wprowadzona specjalna promocja "Rabatogodziny". Jak możemy przeczytać w komunikacie, Rabatogodziny będą obowiązywać w sklepach sieci Biedronka do soboty, 27 kwietnia, w godz. od 20:00 do 23:30. Natomiast w niedzielę handlową, 28 kwietnia, od 18:00 do 22:00.