Oto jak załatwić sobie 9 dni wolnego od pracy. Wystarczą 3 dni urlopu

Co roku zgodnie z przepisami mamy 13 dni ustawowo wolnych od pracy. To tzw. święta nakazane. Dwa z nich przypadają w maju, 1 i 3 maja. Jest to odpowiednio "Święto Pracy" oraz święto konstytucji Trzeciego Maja. W tym roku 1 maja przypada w środę, a 3 maja w piątek. W związku z tym, pracownicy mogą liczyć na trzydniowy weekend.