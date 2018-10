Biegacz? Tego klienta nie obsługujemy. Awantura w Krakowie

Kucharz restauracji w Krakowie odmówił obsłużenia gości, gdyż biegli oni w półmaratonie. Lokal już przeprosił – choć nie obyło się bez kontrowersji.



Do zdarzenia doszło w niedzielę 15 października w Krakowie – informuje serwis buzz.gazeta.pl . Tego dnia w stolicy Małopolski odbywał się półmaraton z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polske niepodległości. Oprócz półmaratonu odbył się także bieg specjalny „5 dla niepodległej”.

Jak się okazało, pracownicy lokali skarżyli się, że przez imprezę biegową, gdyż sparaliżowała ona miasto. To miało utrudnić nim pracę. W komentarzach pod postem większość internatutów surowo oceniła zachowanie pracowników Akity Ramen. Podkreślano, że były liczne komunikaty o tym, gdzie będą utrudnienia.

W końcu do sprawy odnieśli się także przedstawiciele Akity Ramen. Za zajście przeprosili. "Bardzo nam przykro, że miała miejsce taka sytuacja. Bardzo nam przykro, że stracili Państwo swój czas. Bardzo nam przykro również, że nie dysponujemy wystarczającą ilością czasu ani energii, aby przedstawić swoją perspektywę w odpowiednim momencie" – napisali.

Ale zaraz potem przeszli do ataku. "Od paru lat wydarzenia sportowe organizowane w przestrzeni miejskiej skutecznie utrudniały w różny sposób wykonywanie naszej pracy” – napisali przedstawiciele Akity. Potem zaś, po standardowej formule "Nie mamy nic przeciwko, ale…" nastąpiła litania oskarżeń. „Nie uważamy, że zamykanie części miasta i dekonstruowanie codziennego życia, pracy zwykłych ludzi jest niezbędne do tego, aby mógł odbyć się np. maraton” – stwierdziła Akita Ramen. Potem opisali sytuację, jakoby policjanci zabronili załodze restauracji wyjechać do pracy z ulicy, na której mieszka oraz kłopoty z dostawą makaronu czy spóźnieniami pracowników spowodowanymi ograniczeniami w ruchu miejskim.