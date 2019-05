Big Cyc nagrywa dla Biedronki. Zespół dołącza do innych znanych twarzy marketów

Zapach pieczonego mięsa unosi się wszędzie, dziś piosenki Sławomira każdy śpiewać będzie. Tania kiełbasa, zimne piwko, ta cudowna chwila, jak co weekend trwa w najlepsze dzień świętego grilla - śpiewa Big Cyc dla dyskontu.

Lidla reklamowali już: Dorota Wellman, Pascal Brodnicki, Karol Okrasa i mistrz Polski cukierników - Paweł Małecki . Pod sztandarem największej konkurencji, czyli Biedronki, stawali z kolei Daniel Olbrychski, Tomasz Zimoch czy Paweł Deląg - reklamujący dostępne w Biedronce ekspresy do kawy.

Teraz do tego grona dołączają rockendrolowcy z Big Cyca. Muzycy biorą udział w najnowszej kampanii wychwalającej produkty dyskontu, które dedykowane są fanom grilowania.

Przekaz reklamowy nawet nie jest specjalnie gdzieś ukryty w dalszych wersach piosenki. Nazwa dyskontu to drugie słowo hymnu polskiego miłośnika smażonej kiełbasy.

Czy będzie dym? Co na to fani zespołu? Na razie w komentarzach do filmiku promującego akcję, gdzie członkowie zespołu przeglądają zawartość skrzyni ze smakołykami na grilla, przeważają pracownicy Biedronki dumni z reklamy.