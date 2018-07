Bilety na koncert Eda Sheerana w Polsce pod lupą. Okolicznościami sprzedaży zajmie się UOKiK

Ed Sheeran i jego koncert w Polsce musiał wzbudzić potężne zainteresowanie. Tu nie ma niespodzianki. Sprzedaż biletów z rocznym wyprzedzeniem zajęła zaledwie godzinę. Teraz problem mają ci, którzy muszą z koncertu zrezygnować. Jeden z fanów napisał nawet w tej sprawie do UOKiK.

Bilety na koncert Eda Sheerana w Polsce rozeszły się 8 lipca 2017 r. w mniej niż 60 minut. W "kupuj" klikało wielu, ale tylko nielicznym się udało. Ciągle w sieci temat biletów jest żywy. Dominują narzekania, tych bezskutecznie próbujących kliknąć, a na aukcjach wejściówki wyceniane są na ponad 500-600 zł.

W oficjalnej sprzedaży były po ponad 200 zł. Jednak to, co przed ponad rokiem było powodem do dumy dla pana Adama z Warszawy, teraz tuż przed koncertem, jest tylko przyczynkiem do bólu głowy. - Żona w sierpniu będzie już w 9 miesiącu ciąży. Kiedy słynne bilety kupowaliśmy przed rokiem, nie wiedzieliśmy co przed nami. Na początku czerwca doszliśmy do wniosku, że to zły pomysł, by w tej sytuacji iść pod scenę. Chcieliśmy z nich zrezygnować. Okazało się jednak, że to nie takie proste - mówi Adam. Dzięki Sheeranowi kobiety pokochały rudych

Jak relacjonuje, oczywiście kupując bilety, zaakceptował regulamin, czym zgodził się na warunki ewentualnego zwrotu. Jednak w jego ocenie zawarte tam zapisy nie są zgodne z prawem. Nie musiał konsultować się w tej sprawie, bo sam jest prawnikiem.

- Żeby zrezygnować z biletów i otrzymać zwrot pieniędzy, trzeba podać bardzo przyczynę i to Eventim decyduje, w jakim stopniu jest to ważna okoliczność. Po drugie, jeżeli zgodzą się przyjąć bilety i oddać pieniądze, to tylko z potrąceniem 40 zł od każdego z nich - wyjaśnia Adam.

Bilety w sumie kosztowały 561 zł. Jak wylicza Adam jeden wyceniono na 269 zł do tego Eventim doliczył jeszcze opłatę serwisowa - 16 zł i kolejne 7 zł za wysyłkę biletów. Rozmowy i korespondencja ze sprzedawcą biletów, nie doprowadziły do żadnego rozstrzygnięcia, w którym Adam mógłby otrzymać zwrot pieniędzy bez potrącenia, choć jak przekonuje, ma do tego prawo.

- Z prawa jasno wynika, że moglibyśmy od tego odstąpić, bez ponoszenia kosztów. Gwarantuje to w sytuacjach nadzwyczajnych kodeks cywilny. My chcemy się jednak porozumieć z firmą Eventim. Po dokładniejszym przyjrzeniu się sprawie okazało się, że nie jesteśmy sami i na Facebooku wielu fanów artysty, nie jest zadowolona z obsługi tej firmy - mówi Adam.

Rzeczywiście Eventim na swoim profilu 2 lipca opublikował informację, która wskazuje na to, że pytań o możliwość rezygnacji, czy zmiany imienia i nazwiska na bilecie było bardzo dużo.

Kwestia ważności wejściówek jest o tyle istotna, że organizatorzy koncertów w Wielkiej Brytanii odesłali do domów 10 tys. osób, które na koncert przyszły z biletami z nieswoimi danymi.

Jest to efekt walki managementu brytyjskiego gwiazdora z konikami, którzy windują ceny biletów na jego koncerty. Doszło już nawet do tego, że organizatorzy polskich koncertów Sheerana, apelują do fanów, by nie kupowali biletów z drugiej ręki, np. w serwisie Viagogo, bo z nimi na stadion po prostu nie wejdą.

Wejdą jednak z tymi, na których legalnie Eventim zmieni imię i nazwisko nabywcy. - Skoro kliknąłem, że akceptuję regulamin, ktoś może powiedzieć, że jestem sam sobie winny. Jednak to nie takie proste. Proponuję na to spojrzeć z perspektywy konsumentów, którzy chcąc kupić bilety na najlepsze koncerty światowych gwiazd, nie mają wyboru i muszą je kupić od Eventim - mówi Adam.

W jego ocenie ta niemalże monopolistyczna pozycja sprzedawcy na rynku daje mu podstawy do tego, żeby naliczał opłaty dodatkowe i potrącał od ceny biletu te 40 zł, choć potem ten sam bilet trafia ponownie do sprzedaży za regularną cenę.

- Eventim narzuca warunki, bo organizatorzy koncertów wielkich gwiazd dają im wyłączność, bo to największy operator na rynku. Tymczasem Kodeks cywilny w art. 385 zakazuje takich praktyk. Prawo daje jasną wykładnię jak postąpić w wyjątkowych sytuacjach, w których klient nie może wziąć udziału w imprezie, za która zapłacił - mówi Adam.

Jak ocenia pan Adam, szczególnie ważny jest tu paragraf 1 tego artykułu, który opisuje niedozwolone w prawie postanowienia wpisywane do umów. "§ 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne)."

- Jeśli ktoś jest chory albo w ciąży i chce odstąpić od umowy, to wszelkie postanowienia mu to uniemożliwiające, albo każące płacić kary naruszają jego interesy i są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Jeśli z kolei na rynku jest otwarta konkurencja, takich zapisów nie ma, bo rynek na to nie pozwala - przekonuje nasz rozmówca.

Jego zdaniem dobrym przykładem są tu sklepy odzieżowe. Nie wyobrażalną wydaje się sytuacja, w której któraś z ostro konkurujących ze sobą marek, nie godziła się na bezkosztowy zwroty ubrań, które nie były używane i ciągle mają przypięte metki.

Gdyby tylko, któryś z producentów zaczął tak postępować, pewnie jego klienci szybko zaczęliby omijać jego sklepy szerokim łukiem. Dobrze widać to też na rynku e-commerce, gdzie powoli normą staje się bezpłatny zwrot towaru, bez konieczności opłacania kuriera.

- Tylko pozycja monopolisty pozwala Eventimowi żądać 40 zł od oddawanego biletu. Gdyby kilku operatorów sprzedawało takie wejściówki, na pewno w gorszej sytuacji byłby ten, który tak ogranicza prawo do rozwiązania umowy. Szczególnie jeśli chodzi o koncert zaplanowany z rocznym wyprzedzeniem - przekonuje Adam.

Rzeczywiście wszyscy dobrze wiemy, jak wiele rzeczy może wydarzyć się w ciągu 12 miesięcy i kompletnie pokrzyżować nam szyki. Najwyraźniej Eventim uważa, że za te właśnie trudne do przewidzenia wydarzenia, trzeba dodatkowo płacić.

Poprosiliśmy firmę o komentarz w tej sprawie, ale do czasu opublikowania tego artykułu nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.

Z pytaniami zwróciliśmy się również do UOKiK, gdzie do 10 lipca wpłynęło zawiadomienie w tej sprawie, przygotowane oczywiście przez naszego rozmówce.

- Mogę potwierdzić, że skarga na Eventim wpłynęła do UOKiK. Na jej rozpatrzenie mamy 30 dni. Wcześniej zdarzały się pojedyncze, indywidualne skargi na tę firmę - mówi Malwina Buszko z UOKiK.

Czego Adam oczekuje od Urzędu? Wnioskuje do UOKiK o sprawdzenie regulaminu sprzedaży biletów tej firmy. Sugeruje w nim, że klauzula potrącająca 40 zł od zwracanego biletu jest niedozwolona.