Bitwa o młodą kapustę. Efekt promocji w Lidlu

Były już: walka o klapki, wyrywanie sobie torebek i promocja na karpia. Tym razem jeden ze sklepów sieci Lidl wyzwolił w swoich klientach gen rywalizacji… promocją na kapustę.



Ceny warzyw i owoców w ostatnich tygodniach osiągają astronomiczne ceny – dość wspomnieć że jedna czereśnia kosztuje prawie złotówkę, a kilogram pietruszki jest wart tyle, co kilogram mięsa.

Jeśli do tak wysokich cen warzyw i owoców dodamy polską słabość do wszelkiego rodzaju promocji łatwiej będzie zrozumieć scenę uwiecznioną przez czytelnika portalu krasnik24.pl . Oto w jednym z kraśnickich Lidlów pojawiła się w promocji kapusta.

Pod umieszczonym przez krasnik24.pl na Facebooku zdjęciem rozgorzała dyskusja. Wzięli w niej udział nawet naoczni świadkowi "bitwy o młodą kapustę", jak określono to, co działo się przed zrobieniem zdjęcia. "Widziałam to na własne oczy, masakra" – podsumowała krótko jedna z klientek.