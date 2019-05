Ceny owoców powalają. Można już kupić czereśnie, prawie złotówka za sztukę

Marzysz już o truskawkach czy czereśniach? Spodziewaj się, że zapłacisz jak za obiad w dobrej restauracji. Ile? Około 55 złotych za kilogram kosztują obecnie na bazarach czereśnie. - W zeszłym tygodniu były nawet po 70 zł - mówią sprzedawcy.

Czereśnie to w tej chwili prawdziwy rarytas. Na wielkiej hali targowej w Warszawie znajduję tylko jeden stragan, na którym można je kupić. - To greckie - wyjaśnia sprzedawca. - Na polskie trzeba jeszcze długo poczekać.

- Te z pierwszego rzutu to nawet do 70 zł dochodziły - mówi sprzedawca. - No ale jak się chce mieć wcześniej, to trzeba płacić.