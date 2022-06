Biura zamienią się w mieszkania. W rządzie szykują rewolucję

Ministerstwo rozwoju chce, aby przekształcenie budynków biurowych i handlowych na mieszkalne nie wymagało pozwolenia na budowę i zgłoszenia, za wyjątkiem ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku. Projekt zmian w prawie, który na to pozwoli, trafił właśnie do wykazu prac legislacyjnych rządu. Ma on zostać przyjęty w trzecim kwartale tego roku i obowiązywać przez dwa lata.