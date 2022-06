"Skutki będą niewątpliwie negatywne". NBP ma fatalne wieści ws. mieszkań

Jak tłumaczy NBP, po zakończeniu działań wojennych Ukraina będzie wymagała odbudowy i gigantycznych nakładów nie tylko finansowych, ale także ludzkich. Ci, którzy wyjechali teraz, by bronić ojczyzny, później mogą zdecydować o pozostaniu w kraju, by pracować na tamtejszych budowach, przywracając do funkcjonowania zakłady przemysłowe, infrastrukturę i zasób mieszkaniowy. To zaś będzie wymagało gigantycznej ilości materiałów budowlanych, o które może być przez to trudniej na przykład w Polsce.