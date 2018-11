Black Friday dokładnie za tydzień. Jak nie dać się nabrać na fikcyjne promocje

Black Friday - wyprzedażowe święto z USA od kilku lat obecne jest także w Polsce. Sklepy przygotowują akcje promocyjne i przeceny, które jednak często okazują się fikcyjne. Jak się przed tym bronić? - Chłodna kalkulacja - radzą eksperci.

Tanieje, żeby zdrożeć

- Przed podwyżką bardzo często stosuje się taką praktykę. Np . czekolada, która kosztuje 3,49 zł. Zmienia się tabliczkę z ceną, na nowej umieszcza przekreśloną cenę 3,99 i "promocyjną" 3,49. Po kilku tygodniach cenę się zmienia na 3,99. Promocja się skończyła, mamy wyższą cenę - wyjaśnia dr Woźniakowski. - Do takich "przecen" zdążyliśmy się już przyzwyczaić, przodują w nich zwłaszcza sklepy z elektroniką. Z punktu widzenia klienta, jak wchodzę do takiego sklepu, to trudno mi kupić coś, co nie jest w "promocji".

Z psychologią nie wygrasz

- Chłodna kalkulacja to jedyny sposób. Robiąc codzienne zakupy pamiętamy, mniej więcej, co ile kosztuje i możemy się zorientować, czy kubek dodawany do paczki herbaty jest faktycznie "gratis", czy też płacimy za niego tyle, ile za kolejne pudełko - mówi dr Woźniakowski. - Ale wpływu działań promocyjnych na nasze zakupowe decyzje nigdy w całości nie wyeliminujemy. Nie ma ludzi, którzy zawsze robią zakupy z listą i kupują tylko to, co zaplanowali. Ja na przykład bardzo lubię słodycze. Kiedy w sklepie "uśmiecha się" do mnie czekolada, do tego w promocji, to oczywiście, że ją kupię. Nawet, jeśli tego nie planowałem.