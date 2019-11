Black Friday 2019 w praktyce. Tłumy we wrocławskiej galerii handlowej

Ponad 100 osób ustawiło się w kolejce przy wejściu do galerii handlowej Magnolia Park we Wrocławiu. Powód? Centrum z okazji Black Friday rozdaje karty podarunkowe o wartości 50 złotych.

- Patrz, przynajmniej trochę ci się zakupy zwróciły - słyszymy rozmowę dwóch kobiet, odchodzących specjalnego punktu. One stały 40 minut, ale - jak twierdzą - gdy ustawiły się w kolejce, to ludzi było znacznie mniej.

Około południa tuż przy głównym wejściu do galerii stało już ponad 100 osób. Każdy musiał udowodnić, że wydał na zakupach przynajmniej 250 zł. Do tego podać swoje dane i cieszyć się kartą podarunkową o wartości 50 zł.

Można ją spieniężyć we wszystkich sklepach zlokalizowanych w tej jednej z największych wrocławskich galerii.

Magnolia Park przewidziała specjalną akcję promocyjną w ramach "Black Weekend". Obiecała rozdanie 700 takich kart. Promocja ma trwać przez cały piątek i całą sobotę, kiedy to galeria ma być czynna o godzinę dłużej, bo aż do 22.

Słowo "szybkie" jednak na pewno nie będzie tu odpowiednie. Parking pod centrum handlowym przeżywał prawdziwe oblężenie, klienci zostawiali samochody na trawie czy krawężnikach, daleko poza wyznaczonymi miejscami. I to mimo faktu, że parking może pomieścić nawet 3 tysiące pojazdów.

Znalezienie miejsca do pozostawienia samochodu zgodnie z przepisami trwa dobre kilkadziesiąt minut. I to pod warunkiem, że ma się szczęście. Wyjazd z galerii to kolejne 20 minut więcej niż zwykle.