Fenomen parkingu w Magnolii. Wrocławianie mają zagwozdkę

Choć wrocławskie centrum handlowe Magnolia Park otwiera się dopiero o 9 rano, to już kilka minut po 7 na parkingu stoi przynajmniej 100 samochodów. A przed godziną 10 miejsca trzeba już trochę poszukać. Powód? Pracownicy pobliskich biurowców i ich auta.

Piątek, kilka minut po 7 rano. Miejsca jakby więcej, ale co chwilę dojeżdżają kolejni kierowcy. Parking zapełnia się w szybkim tempie, przed 10 jest już prawdopodobnie ponad 1000 aut, tak jak dzień wcześniej.

Co najciekawsze, największy tłok nie panuje przy wejściu do galerii, ale kilkaset metrów dalej, zupełnie po drugiej stronie parkingu, przy kolejowym nasypie.

Wystarczy przejść pod wiaduktem kolejowym, by poznać przyczynę. Kilka przeszklonych biurowców, a w budowie kilka następnych. Wrocławski "Mordor", do którego przenoszą się coraz to nowe korporacje.