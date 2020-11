Black Friday 2020. Hakerzy już wiedzą jak cię oszukać. Uważaj na ataki homograficzne

Okazuje się, że fałszywe promocje nie są jedynym zagrożeniem, które czyha na użytkowników internetu w trakcie Black Friday. Niedocenieni w tej kategorii są hakerzy, którzy przygotowują się do okresu wyprzedaży równie intensywnie, co pracownicy sklepów.

- (Hakerzy) wiedzą oni doskonale, że coraz więcej internautów dba o to, aby np. nie klikać w nieznane linki czy nie korzystać z publicznych sieci Wi-Fi. Dużo mówi się także o tym, by nie kupować w nieznanych e-sklepach z nadzwyczaj atrakcyjnymi cenami czy za pośrednictwem Facebooka lub OLX z płatnością z gór - mówi mówi Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń ESET.

Jedną z niebanalnych metod, którą posługują się hakerzy są ataki homograficzne. Jak to działa? Ataki homograficzne wykorzystują możliwość zamieszczania w adresach URL znaków z innych alfabetów niż łaciński. Niektóre alfabety, np. cyrylica czy greka zawierają podobne, a nawet identyczne znaki jak te, których używamy w alfabecie łacińskim i adresach URL.

Oznacza to, że strona, która zawiera w adresie znak "ω” zamiast "w,”, można następnie zarejestrować, uwiarygodnić certyfikatem i wykorzystywać ją do wyłudzania danych. Dlatego ważne jest, by zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia w przeglądarkach internetowych i programach antywirusowych, które najczęściej wykrywają tego typu znaki.