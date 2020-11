Black Friday 2020 w sklepach Biedronka. Takiej oferty nie ma w innych dyskontach

W sklepach Biedronka w ramach Black Friday możemy już skorzystać z darmowej dostawy do domu. Warunek? Aplikacja Glovo.

Z darmowej dostawy można korzystać od poniedziałku 23 listopada do niedzieli 29 listopada.

Oprócz darmowej dostawy, Biedronka w ramach Black Friday przygotowała też szereg promocji. Tutaj oferta nie jest jednak tak długoterminowa, bo przecenione produkty kupimy od piątku 24 listopada do niedzieli 26 listopada.

Co w promocji? Elektronika, RTV i AGD. Rabat na wszystkie sprzęty wynosi 23 proc. Z najbardziej atrakcyjnych ofert znajdziemy m.in Laptopa Kiano Slimnote 14.1 Plus w cenie 461,23 zł. Cena przed obniżką wynosiła 599 zł.

Oprócz laptopa, Black Friday w sklepach Biedronka to obniżki na głośniki, elektryczne maszynki do golenia, rozdrabniacz do jedzenia, myszkę bezprzewodową czy chociażby smart opaskę na rękę. Ta ostatnia jest przeceniona z 49,99 zł na 38,49 zł.