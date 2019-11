Black Friday: gwiazdki, mały druk i wyłączenia

Wyprzedaże związane z Black Friday rozpoczęły się dobry tydzień przed tym dniem. Chyba nikt nie łudzi się, że w sklepach znajdzie oferty życia (rzeczywiste obniżki wynoszą dosłownie kilka procent), to mimo wszystko można szukać ciekawych ofert, pamiętając przy tym o zasadach bezpiecznego kupowania.

Choć Black Friday wypada 29 listopada, to odwiedzający sklepy w miniony weekend mogli odnieść wrażenie, że "to już", zresztą w niektórych sklepach internetowych wyprzedaże też już trwają. To nie dziwi: zakupowe szaleństwo trwa znacznie dłużej niż tylko jeden dzień. Przykładowo, Allegro już 25 listopada rusza z akcją Black Week, podczas której ceny 25 milionów przedmiotów mają być obniżone nawet do 70 proc. – czytamy w "Rzeczpospolitej".

Jak to możliwe, że obietnice tak bardzo rozchodzą się z rzeczywistością? Sprzedawcy mają sposoby na to, by robić wrażenie, że w sklepach dosłownie szaleją promocje. Najprostszy sprowadza się do tego, że przyciągające uwagę wyprzedaże dotyczą tylko bardzo ograniczonego asortymentu – czasem rzeczy, które w magazynach zalegają od miesięcy. Standardem jest też podnoszenie cen tylko po to, by w okolicach Black Friday (czy każdej innej wyprzedaży) je obniżyć.