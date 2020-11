Poprosili cię o to w sklepie? Uważaj, to może być oszustwo

Wzmożony ruch w internecie to jednak okazja dla oszustów, którzy będą próbowali wyłudzić na przykład nasze dane osobowe, ale również dane logowania do bankowości online.

W przeprowadzonym badaniu aż 5 proc. Polaków przyznaje, że przy rejestracji w sklepie internetowym poproszono ich o podanie numeru PESEL. A takie dane sklepom nie są do niczego potrzebne.

Ostatnim znakiem ostrzegawczym dla wielu z nas powinna być wiadomość z rejestru długów. Jeśli bowiem otrzymamy wiadomość, że naszą historię kredytową sprawdza jakikolwiek bank, to prawdopodobnie oznacza próbę oszustwa. Oczywiście o ile sami wniosku o pożyczkę nie składaliśmy. Złodziej ma już wtedy nasze dane i próbuje wziąć na nie kredyt.

- W takiej sytuacji należy skontaktować się z instytucją, która nas weryfikowała w celu wyjaśnienia sprawy oraz zawiadomić policję, że doszło do kradzieży tożsamości - dodaje Drozd.

Jak nie dać się oszukać? Eksperci mają proste rady. Przede wszystkim dokładnie sprawdzać adresy sklepów internetowych i weryfikować, czy są wiarygodne. Do tego warto co jakiś czas zmieniać wszystkie hasła dostępowe do sklepów online czy bankowości elektronicznej.