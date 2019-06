BNP Paribas wypłaci rekompensaty klientom

BNP Paribas poinformował, że wypłaci swoim klientom rekompensaty publiczne w ramach wykonania decyzji prezesa UOKiK-u.

Bank informował o proponowanych zmianach warunków umów o usługę płatniczą wyłącznie za pomocą wiadomości wysyłanych w ramach systemu bankowości elektronicznej. Bank nie zamieszczał również istotnych informacji odnoszących się do podstawy prawnej i faktycznej dokonywanych zmian.

BNP Paribas zaoferował rekompensaty publiczne wszystkim osobom, które były w jakimkolwiek czasie w okresie od 1 stycznia 2014 r . do 25 listopada 2016 r. i pozostają nadal klientami banku.

• możliwość otwarcia nieodnawialnej lokaty 3 miesięcznej z promocyjnym oprocentowaniem wynoszącym 1,2% w skali roku (standard 1,0%) przy maksymalnej kwocie lokaty 20 000 zł, która może być założona w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku, z zastrzeżeniem, że jeden klient może założyć maksymalnie jedną lokatę; przy czym lokatę można założyć w oddziale banku;

• zwolnienie z opłaty za użytkowanie karty debetowej (w odniesieniu do kart, dla których opłata jest pobierana) przez 1 miesiąc kalendarzowy po złożeniu przez klienta stosownego wniosku o zwolnienie z opłaty; a w przypadku konsumentów, którzy korzystają z bezpłatnej karty, możliwość korzystania z darmowych powiadomień SMS niebędących kodem autoryzacyjnym przez 3 miesiące, przez tych klientów, którzy korzystają z tej usługi. Wniosek o zwolnienie z opłaty za kartę lub zwolnienie z opłaty za powiadomienia SMS konsumenci mogą złożyć w oddziale lub w systemie Pl@net w terminie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku, przy czym zwolnienie to dotyczyło będzie miesiąca kalendarzowego, lub następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony; wniosek składa się odrębnie dla każdej karty debetowej.