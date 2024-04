Bon na zasiedlenie po nowemu. Więcej osób będzie mogło skorzystać

Jak otrzymać bon?

Aby skorzystać ze wsparcia bezrobotny musi złożyć wniosek o bon zasiedleniowy do starosty, by móc go otrzymać. Jeśli zostanie pozytywnie rozpatrzony, to wtedy zawierana jest umowa. Starosta ma 30 dni na podjęcie decyzji o przyznaniu bonu zasiedleniowego.