Bon turystyczny. Problemy z aktywacją i skargi

Bon turystyczny na wakacje w Polsce miał wesprzeć branżę turystyczną i zachęcić Polaków do wypoczynku w kraju. Jego uruchomienie spotkało się z dużym entuzjazmem i zostało dobrze przyjęte.

Jednak szybko okazało się, że pojawia się coraz więcej problemów z realizacją dodatku - pisze "Rzeczpospolita". Do tej pory do Polskiej Organizacji Turystycznej wpłynęło już 20 tys. odwołań w tej sprawie.

Bon turystyczny już na stałe? "Mógłby zostać na dłużej"

Wyjaśnia też powód tych awarii programu. - Zależało nam na uruchomieniu programu od 1 sierpnia, by zwiększyć popyt na usługi turystyczne oraz jak największej liczbie rodzin umożliwić skorzystanie z dofinansowania do wypoczynku jeszcze w czasie wakacji szkolnych. Przy tak szybkim tempie wdrażania systemu na początkowym etapie mogły wystąpić problemy, głównie związane z wczytaniem bazy danych przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ZUS. Na podstawie tej bazy przyznawane są bony - tłumaczył na łamach "Rz" Cendrowski.