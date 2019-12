Bracia Collins kolorują marzenia. I z LINK4 szukają potrzebujących do swojego programu

„Pokoloruj marzenia” to tytuł – współtworzonego z LINK4 – nowego projektu braci Collins. W prezentowanym na YouTube programie bracia pomagają rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Bracia Collins pomagają tak, jak umieją najlepiej. Remontują bohaterom samochody. Chodzi o to, by ich używanie było bezpieczne. LINK4, na czas naprawy, organizuje rodzinom auto zastępcze, a po wszystkim ubezpiecza nowo wyremontowany pojazd.

To nasza potrzeba pomagania

– Projekt z braćmi Collins wypływa z naszej potrzeby pomagania. Od lat powtarzamy, że ubezpieczyciele są po to, by pomagać – wyjaśnia Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu LINK4. – Nie bez powodu też zdecydowaliśmy się na współpracę z braćmi Collins. To niezwykle wrażliwi ludzie, dla których życie też przed laty nie było łaskawe – dodaje.