Brak kasku nie musi obniżać odszkodowania. Przełomowy wyrok sądu

UOKiK radzi konsumentom, by przed zakupem upewnili się, że kask ochronny do jazdy na rowerach, hulajnogach, deskorolkach jest prawidłowo oznakowany znakiem CE. To deklaracja producenta, że wyrób spełnia odpowiednie wymagania unijne. Powinien on być umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały na kasku.