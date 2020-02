Brakuje papierosów mentolowych. Palacze robią zapasy

Choć termin wycofania papierosów mentolowych ze sprzedaży jeszcze nie nadszedł, w sklepach już zaczyna ich brakować. Wszystko przez to, że palacze przygotowują się na wycofanie ich ze sklepów i już robią zapasy.

Ostatecznie papierosy mentolowe zostaną wycofane w maju tego roku. Mimo to w wielu sklepach już zaczyna ich brakować, bo palacze kupują na zapas - pisze "Rzeczpospolita".

Do wycofania popularnych mentoli Polskę, ale też pozostałe kraje Europy, zmusza dyrektywa tytoniowa z 2014 roku. Cel, jaki przyświeca unijnym urzędnikom, jest szczytny: liczą oni na zmniejszenie liczby palaczy – Komisja Europejska tłumaczy ten ruch koniecznością zwiększenia ochrony zdrowia obywateli, a mentolowy aromat ma maskować przykry smak papierosów.

Przypomnijmy, według szacunków WHO do 2025 roku na świecie wciąż będzie paliło miliard ludzi. Z epidemią papierosową rządy walczą na różne sposoby. Zakazy, jak pokazuje praktyka, do najskuteczniejszych jednak nie należą.