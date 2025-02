Niewypłacone pensje i praca w święta. Tak pracodawcy łamią prawo

Jak podaje portal dlahandlu.pl, w 386 przypadkach pracodawcy nie wypłacali wynagrodzeń, a 330 skarg dotyczyło braku pisemnych umów o pracę. Dodatkowo, 308 zgłoszeń odnosiło się do pracy w niedziele i święta, mimo obowiązujących zakazów.

Inspekcja pracy nie jest w stanie skutecznie kontrolować tych placówek, ponieważ często zmieniają właścicieli lub lokalizację, co utrudnia systematyczny nadzór. Dodatkowym problemem jest brak wsparcia prawnego dla franczyzobiorców.

W przeciwieństwie do małych sklepów, w dużych sieciach handlowych wprowadzono narzędzia do zarządzania. Wprowadzono m.in. oprogramowanie do planowania, które uniemożliwia łamanie przepisów w zakresie czasu pracy.