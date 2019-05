Szczepienie przeciw gruźlicy nie dla wszystkich. Brakuje szczepionek

Ze względu na brak preparatu, tylko w nielicznych punktach będzie można zaszczepić noworodka przeciwko gruźlicy. Wszystko przez problemy jedynego producenta, który nie wypuścił na rynek nowej partii szczepionek.

Tysiące noworodków mogą wyjść ze szpitala bez szczepienia (PAP, Fot: PAP)

Jak pisze poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna", firma Biomed-Lublin nadal nie wyprodukowała preparatu przeciwko gruźlicy. I nieprędko to zrobi.

Co prawda producent zapewnia, że znalazł już problem z wadliwą partią szczepionek, ale usunięcie go i weryfikacja może troche potrwać. Najwcześniej uda się to w III kwartale. Do tego czasu szpitale muszą poradzić sobie z tymi zapasami, które mają.

A te nie sa zbyt duże. Sanepid już na początku roku apelował, by każdą ampułkę wykorzystywać na kilka razy. Znajduje się w niej porcja, którą można obdzielić kilkoro dzieci.

Właśnie dlatego zalecenie było takie, by szczepienia przeprowadzać jednocześnie dla kilku noworodków. - W normalnych warunkach szczepionka jest wykorzystywana w około 30-40 proc. Teraz zwiększyliśmy to do 100 proc. - mówi "DGP" Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.

Ale to wciąż za mało. Prawdopodobnie skończy się na tym, że zaszczepić dziecko będzie można tylko w pojedynczych placówkach w całym województwie. Właśnie po to, by zaoszczędzić szczepionki.

- Jeszcze nie odsyłaliśmy dzieci bez szczepienia, ale szpitale zgłaszają problemy z dostępnością preparatów. Szczepionki są reglamentowane - mówi z kolei Tomasz Augustyniak, szef pomorskiego Sanepidu.

A problem gruźlicy w Polsce wciąż jest spory. Nasz kraj jest jednym z trzech (oprócz Rumunii i Wielkiej Brytanii), w których liczba zachorowań jest największa.

Jednak liczba chorych jest z roku na rok mniejsza. Jeszcze 60 lat temu rocznie chorowało ponad 80 tys. Polaków. Dziś jest to około 5 tys.

W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców gruźlica dopada 15 osób. Najwięcej - około 20 - w województwach lubelskim, mazowieckim i śląskim. Najmniej natomiast na Warmii i Mazurach, w Wielkopolsce oraz na Pomorzu Zachodnim (około 10).