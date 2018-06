Brexit szkodliwy dla brytyjskiego rolnictwa. Brakuje rąk do pracy

Sektor rolnictwa w Wielkiej Brytanii odczuwa ogromny odpływ pracowników. Ma to związek z Brexitem. Rolnicy oczekują od rządu, że ułatwi proces przyznawania wiz imigrantom.

Choć brytyjskie gospodarstwa co roku notują niedobory pracowników, to odkąd ich kraj wystąpił z Unii, sprawa wygląda jeszcze gorzej. Branża rolnicza zatrudnia 67 tys. pracowników sezonowych, w tym 9 na 10 z nich pochodzi z takich krajów jak Rumunia, Bułgaria, czy właśnie Polska.

Narodowy Związek Farmerów alarmuje, że brakuje rąk do pracy, co w konsekwencji przełoży się na niezaspokojenie potrzeb państwa. Jak informuje program TVP "Agrobiznes", organizacja proponuje udzielenia zezwoleń na pracę w rolnictwie dla wszystkich imigrantów, którzy będą chcieli ją podjąć. Dzięki nim pobyt mógłby potrwać maksymalnie 9 miesięcy, a sami rolnicy zyskaliby możliwość bezpośredniego zatrudniania. Czy to zachęciłoby Polaków do podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii? Nie wiadomo.