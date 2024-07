Brudne plaże i piana w wodzie. I to w ulubionym kurorcie Polaków

Do sytuacji odniosły się już agencje rządowe. Jak donosi Instytut Zdrowia Publicznego, jest to zjawisko naturalne. Inż. Dolores Griles z chorwackiego IZP tłumaczy to zjawisko zakwitami fitoplanktonu, co może wyjaśniać obecność oślizgłej, spienionej warstwy w wodzie. Winą można obarczać zmieniający się klimat, kumulację upałów oraz podwyższona temperatura w wodzie.