Brytyjczycy znów żałują brexitu. Chcą furtki dla pracowników sezonowych z Polski i okolic

We wrześniu i październiku wiele stacji benzynowych pozostawało zamkniętych. Powstał ogromny chaos, a do dostarczania paliw zaangażowano nawet wojsko. Rząd Wielkiej Brytanii przygotował więc specjalny program wizowy, który miał zachęcać kierowców ciężarówek do przyjazdu na Wyspy, który skończył się jednak fiaskiem.