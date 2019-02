Brzmi jak praca marzeń. Trzy tygodnie na luksusowym statku za 6 tys. funtów

Royal Caribbean szuka pracownika, który popłynie w trzytygodniowy rejs wielkim wycieczkowcem. Aplikować można poprzez... Instagram.

Od czasu do czasu w mediach głośno jest o "pracach marzeń". Do tej kategorii można zaliczyć ofertę od Royal Caribbean, czyli firmy, która organizuje rejsy luksusowymi statkami. Jej brytyjski oddział szuka ochotnika, który przez trzy tygodnie pływać będzie od portu do portu i odwiedzi Europę, Japonię czy Karaiby.