Budżetówka wściekła na Tuska. "Skandaliczna decyzja"

Ba, część pracowników na tej podwyżce wręcz straciła. Bartłomiej Mickiewicz wspomina, że zdarzało się już, że jednostki budżetowe nie otrzymywały dostatecznych środków, by pokryć wzrost płacy minimalnej. By znaleźć pieniądze na wyrównanie zarobków do ustawowego minimum, sięgały więc do kieszeni lepiej wynagradzanych pracowników i obcinały im pensje. - To kuriozalna sytuacja i liczę, że już się nie powtórzy - mówi Mickiewicz.