Bułgaria tańsza niż Kołobrzeg. Porównujemy ceny rodzimych i zagranicznych kurortów

Tydzień za granicą, dwoje dorosłych, all inclusive, samolot, zakwaterowanie w czterogwiazdkowym hotelu. Brzmi drogo. Tylko brzmi, bo jest taniej niż nad polskim morzem. W ramach akcji #WPnalato sprawdzamy, gdzie jeszcze w tym roku opłaca się wyjechać na zagraniczne wczasy.

Z raportu Nocowanie.pl wynika, że średnia cena za dobę nad polskim morzem to 177 zł za 2 osoby. To niewiele w porównaniu z zagranicą, jednak cenę zaniża rodzaj wypoczynku. Polacy spędzający urlop w kraju najczęściej decydują się na prywatne kwatery i pokoje, domki czy pola campingowe. Dlatego do ceny trzeba doliczyć dojazd oraz wyżywienie, czasami wynajem kampera.

Przy wyborze zagranicznej opcji polscy turyści najczęściej wybierają podróż samolotem oraz nocleg w hotelu z opcją all inclusive. Dlatego porównując wczasy polskie do zagranicznych skupmy się na podobnych warunkach. Jak wypada polska strona Bałtyku? Na tle zagranicznych kurortów – kiepsko. Niewiele polskich hoteli oferuje opcję wszystko w cenie. Do tego zagranicą pogoda jest pewna, a podróż wygodna, bo samolotem.

Na sierpniowe wakacje zdecydowanie lepiej wybrać Bułgarię, Chorwację, Albanię czy Grecję. Będzie taniej niż w popularnych polskich kurortach, jak Kołobrzeg, Sopot, Darłowo czy Międzyzdroje. Średnio można zaoszczędzić ok. 500-1000 zł.

Jak wynilka z naszego zestawienia cena tygodniowej zagranicznej wycieczki nie przekroczy 4000 zł. Tymczasem podobny pobyt w Sopocie może kosztować nawet 6700 zł.

To ceny dla dwóch osób dorosłych. Gdyby na wczasy chciała się wybrać rodzina 2+1 do każdej z ofert trzeba doliczyć ok. 1000 zł. Z danych Wakacje.pl jasno wynika, że zagraniczne wczasy wypadają dużo lepiej od tych spędzanych w kraju.

Na dodatek od tego roku jako klienci biur podróży jesteśmy lepiej chronieni. Nowe przepisy zakładają m. in., że klienci będą mieli możliwość dochodzenia odszkodowania nie tylko od biura podróży, lecz także od podmiotów, które ułatwiają nabycie powiązanych usług turystycznych. Wydłuży się czas na złożenie reklamacji i okres przedawnienia roszczeń . Przepisy precyzują także, co musi znaleźć się w umowie między biurem a klientem.