"Chorwacja, tylko o połowę tańsza". Albania przyciąga Polaków i już wiemy dlaczego

Chorwacja od lat jest jednym z głównych celów wakacyjnych podróży Polaków. Przyciągają tam nie tylko piękne plaże i malownicze krajobrazy, ale i atrakcyjne ceny. Pojawia się jednak konkurent, czyli atrakcyjna Albania. Czy są tam równie atrakcyjne ceny? Sprawdziliśmy to w ramach akcji #WPnalato.

Piękne morze, otoczone całkiem sporymi górami, malownicze wysepki i zatoczki, specyficzny, bałkański klimat - i do tego ciągle ceny niższe niż we włoskich czy hiszpańskich kurortach. To można powiedzieć o Chorwacji, ale też i o Albanii. Tyle że Chorwacja to kierunek podróży, który Polacy znają i uwielbiają od lat. Według Ministerstwa Sportu i Turystyki, jeździ tam rocznie ok. 0,7 mln polskich turystów.