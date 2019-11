Burger King pozwany przez weganina za pseudo-wegańską kanapkę

Nie tylko polscy wegetarianie i weganie są zdenerwowani na Burger Kinga za reklamowanie "roślinnego" burgera, Rebel Whoppera, który jest przygotowywany na tych samych grillach co mięso. Amerykanin postanowił pozwać sieć za podobną praktykę przy Impossible Whopperze.

Przypomnijmy o co chodzi - jak niedawno pisaliśmy , roślinny Rebel Whopper, reklamowany jako "100% Whoppera, 0% wołowiny" wcale nie jest wegetariański (czy tym bardziej wegański), ponieważ jest smażony na tych samych grillach co mięso. Przypadek Impossible Whoppera jest podobny.

Amerykanin czuje się oszukany przez fastfood. Zamówił on Impossible Whoppera w Atlancie w sierpniu po zobaczeniu jego reklamy. Burger King, który odwiedził Williams, nie miał żadnych oznaczeń, że ten burger jest przygotowywany na tych samych grillach co mięso i gdyby wiedział o tym - nie zamówiłby go.