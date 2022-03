Burger King zaostrza stanowisko wobec Rosji. Kończy ze wsparciem dla tamtejszych lokali

Sieci fast-food dość późno zareagowały na rozpętaną przez Rosję wojnę w Ukrainie. Tymczasowe zamknięcie swoich placówek zapowiedział we wtorek McDonald's. W środę AmRest, który jest franczyzobiorcą marek KFC i Pizza Hut należących do amerykańskiej spółki Yum Brands Inc., poinformował, że rozpoczął proces czasowego zawieszenia działalności restauracji działających pod szyldami KFC i Pizza Hut w Rosji.